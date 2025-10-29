Vecinos del paraje Manantiales, en el corazón de El Impenetrable chaqueño, viven días de miedo y angustia ante la presencia de un yaguareté que merodea la zona desde hace más de dos semanas. Según denuncian, el felino habría atacado a un perro y provocado daños en rodeos, lo que generó un clima de alarma generalizada.

La principal indignación de la comunidad apunta a la falta total de respuesta del Parque Nacional El Impenetrable, que hasta el momento no envió agentes ni autoridades para fiscalizar o contener la situación. “Parece que no tienen gente capacitada, o simplemente no les interesa lo que pasa con los vecinos”, lamentó un poblador cansado de esperar asistencia, según informó el portal Castelli Hoy.

Según afirmaron los vecinos, mientras crece la preocupación, el intendente del Parque, Daniel Rouvier, se mantiene ausente y sin dar explicaciones, pese a los reclamos que llegan desde la zona. Los pobladores temen que, ante la falta de acción oficial, ocurra una tragedia: que alguien resulte herido o que el animal sea atacado.

“Todos sabemos que el yaguareté es Monumento Natural Nacional, pero eso no sirve de nada si no hay control ni acompañamiento. Nos están dejando solos”, expresaron con impotencia los vecinos por medio de una nota entregada a los medios.

“Mantener la calma”

Por su parte, desde el Parque Nacional emitieron un comunicado señalando que ante la reciente presencia de un yaguareté en zonas cercanas al Paraje Manantiales y la gran cantidad de mensajes y consultas recibidas, “informamos a la comunidad que personal del Parque Nacional El Impenetrable, junto a la Fundación Rewilding Argentina y al Gobierno de la Provincia del Chaco, se encuentra trabajando activamente en el área y continuará realizando acciones durante toda la semana para brindar respuesta y acompañamiento a los pobladores”.

“Solicitamos a todos y todas mantener la calma y evitar difundir mensajes que puedan generar alarma o confusión. Se trata de una situación que requiere responsabilidad y colaboración por parte de toda la comunidad, pero también paciencia para que los equipos técnicos puedan trabajar con mayor eficiencia”, señalaron.

“Este ejemplar se encuentra monitoreado con un collar GPS y un microchip, lo que permite conocer sus desplazamientos en tiempo real, garantizando un seguimiento continuo por parte de los equipos técnicos y no constituye un riesgo para las personas”, remarcaron.

“Recordamos que el yaguareté (Panthera onca) es Monumento Natural Nacional, protegido por la Ley N.º 25.463, y también Monumento Natural Provincial en el Chaco, contando con la máxima categoría de protección por parte del Estado nacional y provincial. El trabajo conjunto busca garantizar la tranquilidad de las personas y la conservación de esta especie emblemática del norte argentino”, destacaron.