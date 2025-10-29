DEFENSA CIVIL DE RÍO DE JANEIRO RETIRA CUERPOS DE UNA FAVELA TRAS EL OPERATIVO CONTRA EL GRUPO NARCO COMANDO VERMELHO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Escenas de hondo dramatismo se viven este miércoles en la ciudad brasileña tras el enfrentamiento entre la policía y los narcotraficantes.
Las dramáticas escenas fueron presenciadas por decenas de vecinos, algunos de los cuales ayudaron a levantar los cuerpos del suelo para transportarlos hasta el vehículo de Defensa Civil local.
El propósito de trasladar los cuerpos y agruparlos fue para facilitar su identificación por parte de los familiares. Los residentes decidieron quitarles las ropas a varios de ellos para poder revelar tatuajes, cicatrices o marcas de nacimiento que aceleraran el proceso de reconocimiento.
La Policía Civil de Río de Janeiro informó luego que el proceso oficial de identificación de las familias se llevará a cabo en el edificio Detran, ubicado junto al Instituto Médico Forense (IML).