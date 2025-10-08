Ya no puede caminar por la calle: Javier Milei fue insultado al grito de hijo de put... en microcentro

El lunes, en pleno escándalo en La Libertad Avanza (LLA) por la renuncia de José Luis Espert, el mandatario presentó su libro «La construcción del milagro», en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, con un discurso y una performance musical junto a «La Banda Presidencial», integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.

Casi en simultáneo, periodistas oficialistas como Luis Majul y Esteban Trebucq se mostraron entre sorprendidos y confundidos por la insólita performance de Mile, principalmente por la coyuntura.

Quien sumó sus reservas, también llamativamente, fue Viale. En primer lugar, enumeró consumos y derechos que fueron perdiendo los argentinos por la crisis económica como «tomar un café, una escapada un fin de semana, una buena cobertura médica, los remedios, el supermercado», y señaló: «¿Qué le pasa a la clase media argentina cuando ve, es una pregunta, que el Presidente en lugar de hablarles a ellos le habla su núcleo duro, cantando un tema de Sandro con Lila Lemoine?».

«Entonces, tal vez, tal vez la palabra que se perdió acá anoche fue empatía. ¿Qué es la empatía? La habilidad para comprender y compartir los sentimientos de otra persona», lamentó el periodista, y sentenció: «Entonces, vos tenés un Presidente que te dice que el esfuerzo valga la pena mientras se organizaron un autocumpleaños en el medio de acusaciones de financiamiento narco al ex primer candidato de la provincia mientras la gente se endeuda para llegar a fin de mes. Es chocante».

Joni Viale insistió en que este show de Milei hará dudar a la gente sobre si «el esfuerzo vale la pena», y consideró: «Comprendemos perfectamente lo que dice que hay una búsqueda de consolidación del núcleo duro, yo lo entiendo eso, pero ¿a qué precio? Porque en esa búsqueda corres el riesgo de expulsar al votante independiente, al votante moderado, al votante dudoso».