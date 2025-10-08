DIFUNDEN LA FOTO DE «EL LOCO DAVID», QUE SIGUE PRÓFUGO TRAS SER VINCULADO AL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

Testimonio clave

Tras ser detenido en Villazón, Bolivia, y extraditado a la Argentina, Víctor Sotacuro, el hombre que trabajó de remís ese viernes entre el barrio porteño de Flores y la casa de Florencio Varela, declaró ante la justicia para dar detalles sobre el hombre a quien trasladó.

«El día viernes 19, a las 19.30 viene el señor David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remís a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños. Yo le digo que sí, que le sale $ 40 mil el viaje. El señor me dice que sí y me pide que lo vaya a buscar a las 22 del mismo día para volver a Capital porque yo voy a estar tomando allá (sic)”, declaró Sotacuro según informó el diario Clarín.

« Se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, nacionalidad peruano«, detalló el remisero, que realizó el viaje del 19 de septiembre en compañía de su sobrina de 20 años, Florencia Ibáñez, y del supuesto novio de la joven, un hombre de 50 que fue identificado como Alex Roger Ydone Castillo.

«Estuvimos ahí buscando con el GPS la quinta, era una casa que estaba llena de música y de todo. Era una casa chica, de un solo piso, creo que tiene un jardín en la entrada y una reja. Después yo lo llamé al ‘Loco’ y le dije que ya estaba en la dirección que me mandó. Y el ‘Loco’ me dijo que por ahí había un kiosko, que me pare ahí y espere», relató el remisero.

Sotacuro y sus acompañantes esperaron al «Loco», pero al cabo de una hora el hombre avisó que no los necesitaría aún «porque quería quedarse tomando en la fiesta», y el grupo volvió a la Ciudad de Buenos Aires.

En la madrugada del 20 de septiembre Sotacuro recibió el mensaje de Huamani Morales para que lo pasara a buscar por la fiesta, e hizo ese trayecto a solas, con una parada en la esquina de las calles Riestra y Camilo Todesca para buscar «una campera», que resultó ser un paquete de ropa que no supo distinguir.

Por fin el remisero localizó a su pasajero y a dos hombres más cuando caminaban por la calle Eva Perón, con un aspecto cuestionable: «Venían todos mojados, manchados de barro, y yo pienso ‘se habrán peleado en la fiesta’, era una fiesta peruana».

«¿Qué mirás, sapo? Manejá y mirá para adelante«, espetó el «Loco David» apenas vio a Sotacuro. El remisero no sólo lo describió como «agresivo» y con «olor a alcohol» sino que también detalló que se cambió de ropa en su auto y tiró su vestimenta sucia en un contenedor de basura.

Sus acompañantes se bajaron en villa Zavaleta, él siguió hasta la villa 1-11-14, en el barrio porteño de Flores.

Al día siguiente, Sotacuro se acercó a la vivienda a cobrar por su trabajo: “Me sorprendió que me pagó 600 mil en lugar de 40 mil que valía el viaje, pero no pregunté”, reconoció.

Sotacuro quedó imputado por el delito de «homicidio triplemente agravado», mientras que su sobrina también está detenida y las autoridades buscan a Ydone Castillo y a «El loco David», que sería la persona que habría contratado a los verdugos de Brenda, Morena y Lara.