«YA NO CREO EN NADA»: HABLÓ EL HERMANO DE LOAN SOBRE LA DECLARACIÓN DE LAUDELINA”

Laudelina Peña brindó su declaración durante la jornada del sábado y eso ocasionó un giro en la investigación por la desaparición de Loan Peña.

La mujer se presentó ante el fiscal provincial y declaró durante seis horas. Laudelina dijo que el nene de cinco años fue atropellado por la exfuncionaria municipal, María Victoria Caillava y el exmilitar Carlos Pérez.

En este marco, José, el hermano del niño desaparecido en Corrientes, decidió hablar. «Si ella quería declarar: ¿por qué esperó tanto? No lo explico, es todo muy extraño». En esta línea agregó: «No puedo describir lo que estamos viviendo, me siento perdido y angustiado, ya no creo en nada».

«En ningún momento apareció mi tía, la hermana de mi papá, a decirnos algo. Ni mis padres hablaron con Laudelina antes de que prestara declaración», expresó José.