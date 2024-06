DESAPARICIÓN DE LOAN DANILO PEÑA EN CORRIENTES, EN VIVO: LA BÚSQUEDA DEL NENE DE 5 AÑOS Y LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DEL CASO ESTE DOMINGO 30 DE JUNIO

«Mis clientes tendrían que ser liberados», dijo el abogado de Fierrito Ramírez y Millapi

«Si la versión que dio Laudelina es real, mis clientes tendrían que estar liberados porque no tendrían responsabilidad alguna y estimo que la Justicia estará corroborando esos dichos porque esa son las pericias nuevas que se mandaron a hacer», dijo el abogado.

En entrevista con TN, Hanson se mostró «sorprendido» por los dichos de Laudelina, y admitió «no tener certezas» acerca de la veracidad de su versión. Además, anticipó que este lunes enviarán un pedido por escrito al Juez para que sus clientes sean puestos en libertad, dado que la carátula que pesa sobre ellos es de «averiguación de delito». «La verdad que no entiendo si eso amerita a una detención porque tampoco hay nada en la Justicia Federal. No hay pruebas que afirmen eso. Lo que nos comunicaron a nosotros es que la Justicia Federal no tomó la imputación de la justicia correntina. Así que pediremos su liberación», explicó.