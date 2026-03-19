WICHI EL PINTADO LA POLICÍA DEL CHACO ASISTE A VARIAS FAMILIAS DEBIDO A LA CRECIENTE DEL RÍO BERMEJO

Hay varios sectores complicados por el agua y un monitoreo permanente por parte de los efectivos y las autoridades.

De acuerdo a los datos aportados por la División Fluvial, alrededor de las 13.30 de este jueves los efectivos presentaron complicaciones para poder descender una embarcación en la zona afectada, lo que dificulta las tareas de asistencias a los pobladores.

Uno de los puntos más comprometidos es el camino vecinal que conecta la localidad con el paraje Las Flores. Allí, el corte se inicia a unos 6 kilómetros del pueblo y se extiende aproximadamente 12 kilómetros cubiertos de agua, lo que impide completamente el tránsito vehicular.

Debido a las complicaciones, unas 15 viviendas habitadas por familias criollas quedaron aisladas. Los residentes lograron movilizarse con caballos, y hasta el momento no se reportaron personas en riesgo ni viviendas anegadas.

Por otra parte, la creciente también afecta el camino hacia la planta de agua potable, en la zona conocida como ex Pintado Viejo. En ese sector, el corte comienza a unos 5 kilómetros de la localidad, y dejó aisladas a cinco familias y a trabajadores de la planta potabilizadora. Actualmente, el cruce se realiza a pie o mediante medios propios.

Desde la División Fluvial indicaron que se mantiene un contacto permanente con el delegado municipal Fidel Coria y el intendente de El Sauzalito, Jorge Monzón. Asimismo, informaron que tanto el personal policial como las embarcaciones se encuentran en estado de apresto ante una eventual situación de mayor gravedad.

Durante las recorridas en el camino hacia la ex planta potabilizadora, los efectivos observaron a vecinos que trasladaban mercadería para asistir a familias afectadas. En ese contexto, se brindó acompañamiento y cobertura policial para garantizar el traslado seguro, debido a la profundidad de los sectores inundados.

Las autoridades siguen de cerca la situación, mientras persisten las dificultades de acceso en la región.

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