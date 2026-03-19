GUILLERMO AGÜERO FUE ELEGIDO VICEPRESIDENTE 1° DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En el Salón 1 del Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, quedó constituida la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde el diputado nacional por el Chaco, Guillermo Agüero (UCR), fue designado como vicepresidente primero.

La comisión será presidida por Martín Ardohain (La Pampa-PRO), mientras que la vicepresidencia segunda estará a cargo de Francisco Morchio (Entre Ríos-La Libertad Avanza). En tanto, las secretarías fueron distribuidas entre distintos bloques parlamentarios.

Tras su designación, Agüero expresó su agradecimiento al bloque de la Unión Cívica Radical por la confianza depositada y destacó la responsabilidad que implica el cargo en un área clave para el desarrollo del país. “El sistema productivo es uno de los pilares fundamentales de nuestra Nación. Asumo este rol con el compromiso de seguir trabajando de manera seria, abierta y constructiva en el tratamiento de proyectos que impulsen el desarrollo agropecuario y agroindustrial”, sostuvo.

En ese sentido, el legislador chaqueño remarcó la importancia de fortalecer a los pequeños y medianos productores, especialmente del interior profundo y del norte grande argentino. “Es fundamental avanzar en políticas que reduzcan las asimetrías y generen condiciones más equitativas para producir y crecer, sobre todo para quienes están alejados de la zona núcleo”, afirmó.

Finalmente, el diputado nacional Agüero se mostró confiado en que, a través del diálogo y el consenso, la comisión podrá impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo federal, potencien las economías regionales y contribuyan al progreso del país.

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