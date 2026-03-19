COMPROMISO CON LA SALUD Y EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD

El Intendente Omar Reis, acompañado por el Secretario de Gobierno Cristian Radojkovich, recibió al Dr. Ernesto Fedinzcik con el objetivo de coordinar y planificar actividades sanitarias para Villa Río Bermejito.

Esta articulación entre las áreas de gobierno y los profesionales de la salud es fundamental para seguir brindando respuestas concretas y garantizar operativos de prevención de calidad para cada vecino. ¡Seguimos trabajando con el bienestar de todos como prioridad!