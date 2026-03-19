Jue. Mar 19th, 2026

COMPROMISO CON LA SALUD Y EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD

por Redaccion 56 minutos atrás
El Intendente Omar Reis, acompañado por el Secretario de Gobierno Cristian Radojkovich, recibió al Dr. Ernesto Fedinzcik con el objetivo de coordinar y planificar actividades sanitarias para Villa Río Bermejito.
Esta articulación entre las áreas de gobierno y los profesionales de la salud es fundamental para seguir brindando respuestas concretas y garantizar operativos de prevención de calidad para cada vecino. ¡Seguimos trabajando con el bienestar de todos como prioridad!

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