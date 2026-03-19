INICIARON LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SALTA
Con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura vial de la ciudad, la Municipalidad de Juan José Castelli avanza con nuevas obras de pavimentación .
En esta oportunidad, los trabajos dieron inicio sobre calle Salta al 300, donde ya se encuentran operarios desarrollando las tareas correspondientes .
Se solicita a los conductores y vecinos circular con precaución por la zona, respetando las señalizaciones y el personal de obra.
Estas acciones forman parte del compromiso de seguir construyendo una ciudad más ordenada, segura y con mejor calidad de vida para todos.