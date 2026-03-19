Jue. Mar 19th, 2026

INICIARON LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SALTA

por Redaccion 1 hora atrás
Con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura vial de la ciudad, la Municipalidad de Juan José Castelli avanza con nuevas obras de pavimentación 👷‍♂️.
En esta oportunidad, los trabajos dieron inicio sobre calle Salta al 300, donde ya se encuentran operarios desarrollando las tareas correspondientes 🚜.
⚠️ Se solicita a los conductores y vecinos circular con precaución por la zona, respetando las señalizaciones y el personal de obra.
💪 Estas acciones forman parte del compromiso de seguir construyendo una ciudad más ordenada, segura y con mejor calidad de vida para todos.

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