INICIARON LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SALTA

Con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura vial de la ciudad, la Municipalidad de Juan José Castelli avanza con nuevas obras de pavimentación

En esta oportunidad, los trabajos dieron inicio sobre calle Salta al 300, donde ya se encuentran operarios desarrollando las tareas correspondientes

Se solicita a los conductores y vecinos circular con precaución por la zona, respetando las señalizaciones y el personal de obra.