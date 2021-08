WANNESSON Y PICÓN LAS NUEVAS FIGURAS DE LA POLÍTICA

Esta mañana, en rueda de prensa, se mostraron las nuevas figuras que decidieron involucrarse en política como precandidatos a diputados por la Lista 503 A “Yo Cambio”. Estuvieron presentes la Dra. Zulema Wanneson, Marilú Quiroz, el Dr. Claudio Picón, Juan Carlos Polini y Leandro Zdero quienes coincidieron que: “Estamos transitando tiempos de cambio, en el país y en el Chaco también. Nosotros estamos listos para liderar lo que viene, dejar atrás el pasado, el atraso y la mediocridad”.

En el inicio, Wannesson expresó: “Pienso que estamos en un punto de inflexión, el país está en una crisis inédita, y por eso decidí a involucrarme en política. Me preocupa mucho y repudio la represión de ayer a los docentes en Quitilipi, el traspaso de las tierras del Caraguatá, el patentazo y el aumento de las tasas de servicios exponencialmente cuya ordenanza tributaria ya declarada como inconstitucional”.

La precandidata Marilú Quiroz destacó: “Vengo del sector del campo, uno de los sectores más castigados del país. Decidí participar en política porque todos somos directores técnicos con el control del televisor, pero la única forma es involucrándose porque estamos a tiempo de cambiar la realidad”.

Por su parte, el Dr. Julio Picón aseveró: “la política está estigmatizada como algo malo, pero al ver la dolorosa realidad que excede lo sanitario, un sector que fue reconocida como esencial pero no se traduce en las políticas de salud que de verdad necesitamos, decidí comprometerme y no voy a traicionar a los chaqueños”.

ZDERO: “EL CAMBIO ESTÁ EN MARCHA”

«Estamos felices de emprender este camino porque el cambio está en marcha, hay un modelo agotado, tanto Zulema, Marilú y Julio han transmitido lo que piensa el pueblo chaqueño por eso, junto a Juan Carlos Polini, proponemos ser la alternativa el 12 de septiembre en la provincia”.

JUAN CARLOS POLINI: “HAY QUE REVALORIZAR LA POLÍTICA”

“Estoy convencido que necesitamos políticas públicas claras para la gente e insistir con la cultura del trabajo y dejar de creer que el estado chaqueño todo lo puede. Tenemos el compromiso de nuestro proyecto de lograr un verdadero cambio”.

