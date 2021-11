WANDA NARA ROMPIÓ EL SILENCIO Y CONTÓ LA VERDAD SOBRE SU CRISIS MATRIMONIAL CON MAURO ICARDI

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Wanda Nara finalmente habló en la tan esperada entrevista con Susana Giménez, para romper el silencio sobre su situación de pareja con Mauro Icardi. El jugador estuvo presente y se sentó junto a su esposa y la diva.

Susana Giménez viajó a París hace unos días y estuvo con la modelo y empresaria compartiendo varios días. Eso fue algo de lo que se vio en la pantalla de Telefe. Pero el especial que incluirá la entrevista mano a mano entre la conductora y Wanda Nara es material exclusivo que se podrá ver completo en la plataforma de Paramount Plus.

Para empezar, la mediática reveló que se enteró de los mensajes de la China a su marido cuando «estaba buscando fotos en el celular de Mauro» y vio «pantallazos del chat con una actriz famosa».

«Antes de hablar con mi mejor amiga o con mi hermana, lo primero que se me vino a la cabeza fue la ira, y puse una historia», recordó Wanda en relación a la escandalosa Story de Instagram que derivó en la mediatización de la historia.

Sobre su primera reacción, la entrevistada aclaró que no era amiga de la actriz, y reconoció: «En una mirada machista, me la agarré con ella». En este sentido, reveló que habló con ella. «La llamé y le pedí perdón por la historia», añadió.

«Somos lo más parecido a la familia Ingalls. Para mí un mensajito, es divorcio. Decía cosas que una mujer como yo, con los valores que tengo yo, nunca hubiera escrito, y tampoco hubiera esperado que no me lo contaran del otro lado», explicó Nara.

En cuanto al pedido de perdón del futbolista, la mediática indicó: «Mauro me dijo que fue el error de su vida. Él me contó que hubo un encuentro, pero que no pasó nada. No me cambia si pasó algo o no. Con los mensajes es suficiente, pero ahora confío plenamente en él. Él me contó cosas que nunca me hubiera enterado, por eso confío en él».

«Mauro y la China me confesaron lo mismo. Si yo hubiera estado en su lugar (por Icardi), no sé si hubiera contado todo», completó la entrevistada.

«Con Mauro decidimos seguir juntos», dijo la empresaria sobre la crisis que va dejando atrás la pareja, luego de que el futbolista fuera protagonista de una infidelidad con la actriz Eugenia «La China» Suárez.

«Si yo me equivocara así, Mauro no me lo perdonaría. Descubrí todo, y si lo pudimos reconstruir es porque Mauro Me contó todo. Podría haber pasado de todo, y no pasó», dijo Wanda.

Esa última frase hizo alusión a que Icardi y la China se encontraron en un hotel y según le habría dicho la actriz a la propia Wanda no tuvieron relaciones sexuales, porque «Mauro no pudo». Wanda habló de una reconsideración de parte de Icardi de lo que estaba haciendo en el momento y arrepentimiento por la situación de infidelidad.

