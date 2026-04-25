PELOTA LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO ESTUDIANTES DE LA PLATA VS. TALLERES
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Talleres por el Torneo Apertura.
Con los dos equipos ya instalados en la fase final del Torneo Apertura, el enfrentamiento de este sábado a las 17:00 en La Plata definirá quién llega mejor posicionado a los playoffs. El «Cacique» Medina gestiona cargas pensando en la Copa, mientras que el equipo de Tevez busca asegurar el Kempes para los mano a mano.
El presente del Pincha es inmejorable. Tras encadenar tres éxitos consecutivos (el último en Alta Córdoba), el equipo de La Plata no solo se aseguró el pase a octavos, sino que disputa palmo a palmo la cima de la Zona A con Boca Juniors.
Sin embargo, el técnico Alexander Medina enfrenta un desafío logístico y físico: el gran objetivo de la semana es el cruce del miércoles ante Flamengo por la Libertadores.
Por otro lado, ganar este sábado no es solo cuestión de orgullo; es la llave para jugar los cuartos de final en el Estadio Jorge Luis Hirschi.
Por su parte, la «T» llega a Buenos Aires con los deberes hechos. Aunque su victoria ante Riestra fue fundamental, fue el traspié de Defensa y Justicia frente al Xeneize lo que terminó de sellar su boleto a la próxima ronda de manera anticipada.
Bajo la conducción de Carlos Tevez, el conjunto cordobés no planea relajarse. El objetivo ahora es estratégico: terminar lo más alto posible en la tabla para garantizar que los cruces de eliminación directa se disputen en el Mario Alberto Kempes. Para la «T», llevarse los tres puntos de La Plata significaría un golpe de autoridad frente a uno de los líderes del torneo.
Formaciones de Talleres vs. Estudiantes
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.