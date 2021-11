COMIENZA EL JUICIO CONTRA EL ACUSADO POR EL ATROZ FEMICIDIO DE UNA JOVEN WICHÍ EN MIRAFLORES

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Será a partir de este miércoles 24 de noviembre en la Cámara Multifueros de Juan José Castelli. El imputado es Facundo David Narciso, ex pareja de María Magdalena Moreira, de 16 años, a quien asesinó y enterró en el patio de su casa de la ciudad de Miraflores, en agosto de 2019.

Por Brian Pellegrini

Este miércoles 24 de noviembre, la jueza del Juzgado Multifueros de Juan José Castelli, Alejandra Genovese, dará formalmente inicio a las audiencias del juicio contra Facundo David Narciso, acusado por el femicidio agravado de la joven wichí María Magdalena Moreira, a quién asesinó y enterró en el patio de su casa de la ciudad de Miraflores. De acuerdo a lo que pudo saber LITIGIO, el inicio será formal teniendo en cuenta que en las últimas horas, el abogado Arturo Salmón renunció a la defensa técnica del imputado, por lo que se prevé que en la primera jornada asuma un nuevo defensor que deberá ponerse al tanto de las acusaciones contra Narciso.

En septiembre de 2020, la fiscal de investigación Nº 1 de Juan José Castelli, Raquel Maldonado, resolvió la elevación a juicio oral del acusado con la carátula de “homicidio agravado por la relación de pareja, por ensañamiento y femicidio, en concurso real”. No obstante, la abogada querellante que representa a la familia de la víctima, Carolina Aquino, anunció que durante el juicio oral pedirá el agravamiento de la imputación por considerar que también existió “odio racial” en el accionar de Narciso.

El caso

María Magdalena Moreira era una adolescente wichi de 16 años, que estuvo desaparecida desde el 12 hasta el 21 de agosto de 2019, y su cuerpo sin vida fue encontrado enterrado en el patio del domicilio de Narciso, que era su ex novio, en la localidad de Miraflores.

Desde el pueblo wichí denunciaron que antes del desenlace fatal, Narciso se sacaba fotos golpeando a María Magdalena y que en una de esas golpizas le hizo perder dos dientes. La adolescente también contaba que la discriminaban por ser hermana de Ariel Sánchez, uno de los referentes principales del Consejo de Recuperación Territorial y que le gritaban: “india sucia, pariente de usurpador”.

Otro de los aspectos que objetan desde la querella es que no se haya avanzado en una investigación por el posible encubrimiento del hecho. En ese sentido, en una entrevista con Radio Nacional Resistencia, la abogada advertía que “puede haber personas que si bien no hayan actuado como partícipes si lo hayan hecho como encubridores”. Y anticipó que la querella solicitará que se avance en una investigación sobre el posible encubrimiento, teniendo en cuenta que la Fiscalía no adoptó ninguna medida al respecto. “Vamos a solicitar una investigación autónoma en base a algunas pruebas que se encuentran en el expediente principal”, sostuvo.

Por último, Aquino aseguró que los derechos de María Magdalena ya habían sido vulnerados previamente con complicidad de funcionarios públicos, teniendo en cuenta que la niña dio a luz a un hijo de Narciso a la edad de 13 años y el caso no fue notificado por las autoridades sanitarias que le practicaron la cesárea, cuando por protocolo así debe ser, más teniendo en cuenta que habría quedado embarazada a los 12 años.

“María Magdalena fue una madre muy joven, una madre niña, fue sometida a una cesárea para dar a luz a su hijo y eso es corroborado con la autopsia porque consta la cicatriz de la cesárea. Es decir que no fue un parto en una casa sino que fue atendida en un hospital y no hay ninguna actuación relacionada con la atención de una menor que debería haber sido denunciada”, subrayó la abogada querellante.

