WADO DE PEDRO REIVINDICÓ LA JUSTICIA SOCIAL EN ESPAÑA: «ES UN VALOR PARA QUE LA GENTE VIVA BIEN»
Junto a Axel Kicillof, Nicolás Trotta y Jorge Taiana, Wado de Pedro participó de la Cumbre Progresista Internacional en Barcelona.
Axel Kicillof en España: «La solución ante la ultraderecha tiene que ser internacional»
Axel Kicillof se encuentra de gira política en España. Allí, ante un colmado público, criticó la gestión de Javier Milei desde una perspectiva internacional. Kicillof estuvo con dirigentes que se reunieron en Barcelona para participar de la Movilización Global Progresista. En esa cumbre, durante su exposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires argumentó que la ultraderecha, ejemplificada en el gobierno de Javier Milei, no representa los intereses populares y que la respuesta a esta ideología debe ser un esfuerzo internacional coordinado. La declaración busca internacionalizar la crítica a las políticas de la administración actual en Argentina, marcando una postura política clara desde la oposición.
«La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados», sostuvo el gobernador y agregó: «Lo hacen al mismo tiempo que retiran al sector público de sus funciones básicas como la educación, la salud y la seguridad, atacando el bienestar de la gente y el desarrollo nacional».
Por último, afirmó: «Los problemas que tenemos hoy, como el control de los flujos de capitales financieros especulativos, exceden las fronteras y los instrumentos de un solo país. Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales». “En este mundo que se reconfigura, debemos ser capaces de construir una nueva etapa, con sus teorías y sus herramientas, pero sin cambiar las prioridades: la justicia social, la soberanía económica y, en definitiva, la felicidad para el pueblo”, concluyó