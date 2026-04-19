WADO DE PEDRO REIVINDICÓ LA JUSTICIA SOCIAL EN ESPAÑA: «ES UN VALOR PARA QUE LA GENTE VIVA BIEN»

Wado de Pedro se encuentra en Barcelona donde participó de la cumbre progresista junto a otros referentes del peronismo como Axel Kicillof, Wado de Pedro, Nicolás Trotta y Jorge Taiana. Según el mismo expresó en sus redes fue para «traer la voz del peronismo en defensa de la democracia y la paz, ante el avance de una ultra derecha autoritaria y belicista como fenómeno global, y a construir una agenda común con fuerzas políticas y movimientos populares de América Latina y Europa, basada en el bienestar de la gente, el trabajo y el desarrollo con justicia social.También vinimos a visibilizar las consecuencias concretas de un gobierno que destruye la producción y el trabajo, y que se jacta de perseguir y proscribir a Cristina Kirchner».

Axel Kicillof en España: «La solución ante la ultraderecha tiene que ser internacional» Axel Kicillof se encuentra de gira política en España. Allí, ante un colmado público, criticó la gestión de Javier Milei desde una perspectiva internacional. Kicillof estuvo con dirigentes que se reunieron en Barcelona para participar de la Movilización Global Progresista. En esa cumbre, durante su exposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires argumentó que la ultraderecha, ejemplificada en el gobierno de Javier Milei, no representa los intereses populares y que la respuesta a esta ideología debe ser un esfuerzo internacional coordinado. La declaración busca internacionalizar la crítica a las políticas de la administración actual en Argentina, marcando una postura política clara desde la oposición.

Axel Kicillof aseguró que «Javier Milei no representa al pueblo argentino» y sostuvo: «La solución ante esta ideología tiene que ser internacional». «Es esencial que expliquemos a los pueblos de todo el planeta que no es por el camino de la ultraderecha», sostuvo el mandatario provincial.

Además, en el marco de su visita a España, el gobernador Axel Kicillof presentó este jueves su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en la institución cultural El Ateneo de Madrid, junto al politólogo Pablo Simón.