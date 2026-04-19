Se realizó una charla-debate sobre la posible modificación de la Ley de Bosques Nativos

Ayer jueves 16 de abril se llevó adelante en el Centro Cultural Alternativo (CECUAL), ubicado en Santa María de Oro 417, una charla-debate sobre la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en un contexto de creciente preocupación por el proyecto de modificación impulsado a nivel nacional.

La actividad contó con la participación de Lucas Figueroa, investigador posdoctoral del CONICET, junto a jóvenes, ambientalistas y miembros de la comunidad interesados en la defensa de los bosques nativos y las políticas ambientales en la región.

Figueroa viene desarrollando su trabajo de investigación sobre la implementación de la Ley de Bosques Nativos en varias provincias (Chaco, Santiago del Estero, Salta, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego) analizando especialmente el rol de los distintos actores sociales y las dinámicas económicas que intervienen en las políticas de conservación ambiental.

La charla se realizó en modalidad híbrida, con la participación de más de 20 personas de manera presencial y alrededor de 40 asistentes en formato virtual, lo que reflejó el interés social que genera esta problemática.

Durante el encuentro se realizó un recorrido por los principales aspectos de la legislación vigente, con especial atención en la situación de Chaco, una de las provincias más desmontadas del país. Además, se abordó el proyecto presentado por el oficialismo nacional en el marco del Pacto de Mayo que propone modificaciones a la Ley de Bosques actual, una iniciativa que podría alterar aspectos centrales de la regulación sobre los desmontes en Argentina.

Actualmente, la Ley 26.331 clasifica los bosques nativos en tres categorías de conservación:

Categoría roja: áreas de muy alto valor de conservación, donde no se permite el desmonte.

Categoría amarilla: sectores donde se admite únicamente el uso sostenible.

Categoría verde: zonas de menor valor relativo, donde pueden autorizarse intervenciones bajo control estatal.

️ Eliminar restricciones al verde: entre los cambios se encuentra la modificación del procedimiento administrativo mediante el cual se autorizan los cambios de uso del suelo, incluyendo los pedidos de desmonte. En la normativa vigente, quienes solicitan estas intervenciones deben presentar un estudio de impacto ambiental y atravesar un proceso participativo, que permite que cualquier persona interesada pueda manifestar su posición a favor o en contra del proyecto.

La reforma impulsada propone eliminar estas instancias y reemplazar ese mecanismo por un esquema más simplificado para la autorización de desmontes, lo que implicaría la supresión tanto de los estudios de impacto ambiental como de las audiencias públicas previas para aprobar cambios en el uso del suelo.

Desde la Red de Jóvenes por el Ambiente de Chaco expresaron su preocupación ante esta posible reforma y remarcaron la necesidad de que la sociedad permanezca informada y movilizada, ya que Chaco se encuentra dentro del Gran Chaco Americano, la segunda ecorregión boscosa más grande de Sudamérica luego de Amazonía.

“Creemos fundamental que la ciudadanía conozca lo que está en juego. No podemos permitir retrocesos en materia ambiental que pongan en riesgo nuestros bosques, como ya ocurrió con otros intentos de flexibilización de leyes de protección ambiental como lo fue con la Ley de Glaciares hace unas semanas”, señalaron desde la organización.

La jornada demostró la importancia de abrir espacios de debates colectivos para reflexionar sobre el futuro de los bosques nativos y la necesidad de coordinar acciones entre varios sectores diversos, y fortalecer las políticas públicas destinadas a la conservación del monte.

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