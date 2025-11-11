VUELVE LA INESTABILIDAD CON ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS FUERTES

Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este miércoles 12 regirá un alerta amarillo por tormentas fuertes en casi todo el Chaco. Además, la inestabilidad se mantendrá al menos hasta el próximo viernes.

Para este martes, se espera un ambiente caluroso durante la tarde con máximas que rondarán los 30° y 31°, con viento predominante del cuadrante norte.

A partir del miércoles 12 se esperan lluvias, chaparrones y tormentas fuertes, aunque algunos fenómenos podrían presentarse de manera localizada.

Según el informe del alerta, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente, caída de granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Para el resto de la semana, el tiempo se presentará cambiante con alternancia de estabilidad e inestabilidad, aunque se esperan tormentas y chaparrones hasta el viernes por la noche.