CASO CECILIA: OSUNA APUNTÓ CONTRA ARREGUÍN Y LO ACUSÓ DE «BUSCAR CINCO MINUTOS DE FAMA»

El juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski sumó este martes un nuevo cruce entre los abogados de las partes. Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena, cuestionó duramente la reincorporación del letrado Juan Arreguín al equipo de la querella particular que representa a la familia de la víctima.

«Es más de lo mismo. Tardó 15 años en recibirse, así que eso les da una pauta. Se tendrá que sumar como colaborador porque el código autoriza a un solo querellante. Busca cinco minutos de fama, salió por la ventana porque le trabó un split o no sé qué le sacó a esa pobre mujer (en referencia a Gloria Romero). Una vergüenza. Ahora empezó a hacer videos y por eso entra», disparó Osuna al ser consultado frente al Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, donde continúa el debate oral.

Arreguín, por su parte, evitó la confrontación directa pero no dejó pasar los dichos: «Cada uno da lo que tiene para dar en su corazón. Los cinco minutos de fama ya los tuve. No pasa nada por sus dichos, es un viejo colega, así que es una humorada nada más».

El abogado explicó además que su regreso a la causa se da en un momento clave del proceso: «Es mi primera jornada en este juicio incorporándome al equipo de la querella particular. Quiero escuchar qué tienen para decir los testigos de la defensa porque ya estamos en etapa de definiciones, con lo cual en uno o dos días vamos a estar con alegatos finales».

En tanto, Osuna confirmó que Emerenciano Sena volverá a declarar ante el jurado popular en los próximos días, antes del cierre de los alegatos, previsto para esta semana.