VUELTA AL COLE CON TUYA: CONTINÚA EL 20% DE BONIFICACIÓN Y LAS CUOTAS SIN INTERÉS PARA LAS COMPRAS ESCOLARES

Semana continúa la promoción de Nuevo Banco del Chaco para que las familias chaqueñas puedan aprovechar los beneficios con tarjeta Tuya en comercios adheridos de toda la provincia.

La promoción Vuelta al cole con Tuya sigue vigente esta semana con beneficios para acompañar a las familias chaqueñas en el inicio del ciclo lectivo y fortalecer al comercio local.

Hasta el 27 de febrero, todos los miércoles, jueves y viernes se puede comprar en comercios adheridos de toda la provincia con tarjeta Tuya, con dos opciones de financiación: 3 cuotas sin interés con 20% de bonificación y 6 cuotas sin interés.

La promoción incluye los rubros de librerías y venta de libros, indumentaria, marroquinería, zapaterías, regalerías y ópticas. Los comercios adheridos se pueden consultar en el sitio de promociones del banco disponible en nbch.com.ar/promociones

Los comercios que aún no están adheridos pueden sumarse hasta el 24 de febrero a través del formulario online disponible en la web de NBCH.

Nuevo Banco del Chaco con esta promoción busca aliviar el impacto económico del comienzo de las clases e impulsar las ventas del comercio chaqueño con opciones y herramientas de financiamiento.

Tarjeta Tuya

Para solicitar tarjeta Tuya, se puede realizar el trámite de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH de la provincia.

Para activar la tarjeta chaqueña se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o se puede enviar un mensaje a través del WhatsApp verificado 362 416 1290.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

