VUELTA AL COLE CON TUYA: 20% DE BONIFICACIÓN Y CUOTAS SIN INTERÉS PARA LAS COMPRAS ESCOLARES

Del 11 al 27 de febrero, se puede aprovechar la promoción especial de Nuevo Banco del Chaco para comprar todo lo que se necesita para el inicio de clases.

La promoción Vuelta al cole con Tuya de Nuevo Banco del Chaco inicia este miércoles con un beneficio especial para acompañar a las familias chaqueñas en el inicio del ciclo lectivo y fortalecer al comercio local.

La promoción estará vigente los miércoles, jueves y viernes de febrero, y permitirá comprar en comercios adheridos de toda la provincia con tarjeta Tuya con dos opciones financiación: 3 cuotas sin interés con 20% de bonificación, y 6 cuotas sin interés.

Las compras se pueden realizar en los comercios adheridos de los rubros librerías y venta de libros, indumentaria, marroquinería, zapaterías, regalerías y ópticas.

Los comercios adheridos se pueden consultar en el sitio web oficial de NBCH disponible en nbch.com.ar/promociones.

Vuelta al cole con Tuya busca aliviar el gasto que implica la vuelta a clases y también impulsar las ventas del comercio local, brindando herramientas de financiamiento accesibles.

Los comercios interesados en participar pueden adherirse a través del formulario disponible en la página web de Nuevo Banco del Chaco.

Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, brindando financiamiento accesible y acompañando el desarrollo del comercio local.

Tarjeta Tuya

Para solicitar la tarjeta chaqueña, se puede hacer de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH.

Para activar la tarjeta, está habilitada la opción telefónica al 0800-888-6224 las 24 horas o a través del WhatsApp verificado al 362 416 1290.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Relacionado