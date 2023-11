VOTACIÓN UNÁNIME: EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DESIGNÓ A VANESA FONTEINA COMO JUEZA DE CÁMARA

Con el voto de los siete titulares del Consejo, la actual fiscal de investigaciones n°15 destacó entre el resto de competidores y será la próxima integrante de la Cámara de Apelaciones.

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura designó este martes a la fiscal Vanesa Fonteina como próxima jueza de Cámara de la provincia.

Fonteina, con un gran antecedente académico y profesional, es la actual fiscal de Investigaciones N°15. Para el cargo, realizó concursos de antecedentes y oposición, donde también resaltó entre sus competidores.

En la aplastante votación, Fonteina consiguió los votos de los siete titulares del Consejo: Héctor Daniel Zalazar (presidente), Iride Isabel María Grillo (vicepresidente), Gloria Beatriz Zalazar, (consejera titular), Edgardo Reguera (consejero titular), Ana Mariela Kassor (consejera titular), Carim Peche (consejero titular) y Jessica Yanina Ayala (consejera titular).

Fonteina irá a la Cámara de Apelaciones, donde compartirá Juzgado con Héctor Felipe Geijo y Daniela Soledad Meiriño. La Fiscal de Cámara a cargo es Graciela Griffith Barreto.

En diálogo con Diario Chaco , la próxima jueza señaló: «Desde que me recibí, me especialicé en derecho penal y derecho constitucional que creo que me prepara para este cargo. Toda mi carrera fue íntegramente en el fuero penal, primero como empleada, después como secretaria de Fiscalía, secretaria de Cámara del Crimen y después ya como fiscal, que estoy a cargo hace cuatro años».

Fonteina indicó que esta designación representa «un gran desafío», pero de igual manera se mostró confiada. «Siento que es para lo que estoy preparada, y para lo que me formé en todos estos años asi que lo voy a asumir con el mismo compromiso y la misma línea que me dieron, también un desafío enorme, que fue ser fiscal de investigación».

Por último, la nueva magistrada afirmó que durante toda su carrera «la idea fue seguir siempre por la misma línea recta».