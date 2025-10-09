VOLCÓ BORRACHO, MATÓ A SU BEBÉ Y AHORA RECIBIÓ PRISIÓN DOMICILIARIA: EL RECLAMO DE LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA

Elías Mateo, de un año y cuatro meses, salió despedido de la camioneta que manejaba su papá alcoholizado. (Foto: gentileza Bianca Vargas).

La decisión de la Justicia de otorgarle prisión domiciliaria a Leandro Ríos, el hombre que volcó borracho y mató a su hijo Elías de un año en Puerto Madryn, provocó un profundo malestar en la familia. El acusado manejaba con casi dos gramos de alcohol en sangre cuando perdió el control de su camioneta y provocó el accidente en la madrugada del domingo 28 de septiembre.

La querella, representada por el abogado Facundo Bonavitta, anunció que pedirá su revocación. “Es un hecho gravísimo y tiene que cumplir la preventiva en la cárcel”, señaló a TN el letrado que representa a Bianca Vargas, la mamá de la víctima.

El joven de 23 años, ahora imputado por homicidio culposo doblemente agravado, salió a manejar su Kangoo con 1,99 gramos de alcohol en sangre y, según testigos, zigzagueaba por la calle hasta que perdió el control en la rotonda de Juan XXIII y Avenida del Trabajo.

El bebé salió despedido del vehículo —no tenía sillita ni cinturón, según contó su madre— y fue aplastado. Murió horas después en el hospital de Puerto Madryn.

El lugar donde ocurrió el trágico accidente. (Foto: gentileza Radio3).

Ríos fue detenido esa misma madrugada del accidente y al otro día, le dictaron la prisión preventiva por seis meses, pero con el beneficio de la domiciliaria.

“Estamos esperando las pericias por exceso de velocidad, pero pediremos el máximo de la pena que contempla el Código Penal”, adelantó Bonavitta. Además, remarcó que el imputado no sufrió lesiones de gravedad ni estuvo internado, mientras que las heridas fueron todas de la víctima.

El dolor de la mamá del bebé

Bianca Vargas, todavía conmocionada por la muerte de su hijo, dio detalles sobre cómo fueron las horas previas al vuelco. “La última vez que estuve con mi bebé fue el sábado a las 17.00, que lo pasó a buscar su papá“, contó a TN.

Al mismo tiempo, detalló que el padre -de quien estaba separada- solía llevárselo los fines de semana por el régimen de visitas, desde las 15:00 del sábado hasta las 14:00 del domingo: “Ese sábado -madrugada de domingo- estaba en la casa de mi hermana. A la 1:47 me llamó mi exsuegra, me dijo que Leandro tuvo un accidente con el nene y que vaya al hospital”.

Elías ingresó al Hospital de Puerto Madryn alrededor de las 2:00 y, pese a los esfuerzos médicos, su muerte se confirmó una hora después. “Me dijeron que hicieron lo posible por salvarlo”, lamentó su mamá.

Elías Mateo, el bebé de un año y cuatro meses que murió tras el vuelco en Puerto Madryn, junto a su mamá. (Foto: gentileza Bianca Vargas).

Luego de ser consultada sobre si su expareja tenía problemas con el consumo de alcohol, aseguró que “tomaba por gusto, pero no tenía adicción”. Sospecha que podría haber provocado el accidente con intención de dañar al pequeño: “Creo que si tomás y salís, es porque tenés conciencia de lo que estás haciendo, nadie lo obligó”.

“Quiero justicia por mi hijo, que pague el padre lo que tenga que pagar”, pidió.