ES INMINENTE: EL FESTIVAL JESÚS MARÍA CONFIRMÓ LO QUE LOS FANÁTICOS DEL FOLKLORE ESPERABAN

La organización del Festival Jesús María realizó un anuncio que desató una ola de reacciones entre los fanáticos del folklore. Toda la información sobre el evento de música popular.

La organización confirmó la grilla de artistas. Foto: La Posta Digital

El Festival Jesús María es uno de los eventos más populares de la música argentina y la organización confirmó una noticia que causó furor en el folklore. A través de sus redes sociales oficiales, dieron a conocer la grilla completa de artistas de cara a su edición 2026.

El martes 8 de octubre por la tarde, la producción del Festival de Doma y Folklore “Jesús María” utilizó sus redes sociales oficiales para anunciar la grilla de artistas confirmados para la edición 2026 del evento. Entre los músicos más destacados se encuentran Jairo, El Chaqueño Palavecino, Los Palmeras, Abel Pintos, Los Nocheros, entre otros.

El evento es uno de los más importantes de la música popular argentina. Foto: Córdoba Turismo

El histórico festival durará desde el 8 al 18 de enero -la apertura será el 9- y los precios de las entradas se darán a conocer próximamente en la página oficial. “¡Y con ustedes, la tan ansiada, esperada, rogada grilla! ¡Los 60 del Festi se vienen con todo! Difícil elegir sólo una noche ¿no?“, escribieron en su cuenta de Instagram.

El festival reúne a los fanáticos de la música popular y una propuesta artística cargada de figuras del folklore. Además, cuenta con una gastronomía imperdible que se puede disfrutar dentro del predio. También las jineteadas: en el Campeonato Nacional e Internacional de la Jineteada habrá 75 montas por noche; en Campeonato Jinetes del Festival, 6 montas por noche; y en el Campeonato Color y Coraje, un total de 54.

Grilla de artistas del Festival Jesús María 2026: quiénes tocan

Jueves 8 de enero

  • Jairo
  • Destino San Javier
  • Los Nombradores del Alba
  • Damián Córdoba
  • Natalia Pastorutti
  • Decime Chango
  • Bien Argentino

Viernes 9 de enero

  • Los Palmeras
  • Q’ Lokura
  • Los 4 de Córdoba
  • Ángelo Aranda
  • Lautaro Rojas
  • DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

  • Abel Pintos
  • Los Nocheros
  • Los Herrera}
  • Los Trajinantes
  • Sant2
  • Mati Rojas

Domingo 11 de enero

  • Lázaro Caballero
  • Christian Herrera
  • Piko Frank
  • Lucas Sugo
  • Campedrinos
  • Magui Olave

Lunes 12 de enero

  • Los Tekis
  • La T y la M
  • Ke Personajes
  • Diableros Jujeños
  • Kepianco
  • Ceibo

Martes 13 de enero

  • Sergio Galleguillo
  • La Banda de Carlitos y Euge Quevedo
  • Juan Fuentes
  • Carafea
  • Jessica Benavídez

Miércoles 14 de enero

  • Luciano Pereyra
  • La Konga
  • Nahuel Pennisi
  • Maggie Cullen
  • La Callejera

Jueves 15 de enero

  • Soledad Pastorutti
  • El Indio Lucio Rojas
  • Paquito Ocaño
  • Los Carabajal
  • Orellana Luca
  • Chequelo

Viernes 16 de enero

  • El Chaqueño Palavecino
  • El Loco Amato
  • Las Voces de Orán
  • Cabales y Canto 4
  • Los Alonsitos
  • Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

  • Jorge Rojas
  • Ahyre
  • Cazzu
  • Ulises Bueno
  • Guitarreros
  • La Clave Trío

Domingo 18 de enero

  • Los Manseros Santiagueños
  • Raly Barrionuevo
  • Dúo Coplanacu
  • Desakta2
  • Flor Paz
  • Simón Aguirre
  • Ganadores del certamen de Doña Pipa

