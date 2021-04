VIZZOTI SE REÚNE CON SUS PARES PROVINCIALES Y ALERTA QUE LO QUE PASE EN MAYO DEPENDERÁ DE CÓMO SE CUMPLAN LOS CONTROLES

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, encabezará una reunión con sus pares de las provincias de todo el país para evaluar el impacto de las últimas medidas y la situación epidemiológica particular de cada distrito. En la previa, la funcionaria advirtió que el futuro de las restricciones vigentes dependerá de cómo las autoridades provinciales ejerzan los controles de circulación.

El encuentro entre Vizzotti y los ministros de Salud de las provincias se llevará a cabo este mediodía de forma virtual. Se hará un relevamiento de cada distrito, sin embargo, la ministra adelantó que se necesitan “más días para ver el impacto de las medidas” decretadas el pasado viernes, para que “en función de eso seguir decidiendo con el objetivo de minimizar el impacto social y económico”. Aclaró que en cada decisión se contempla también “el agotamiento de la población”.

En diálogo con C5N, al ser consultada sobre qué sucederá después del 30 de abril -fecha en la que vence el DNU vigente-, respondió que “va a depender de cómo se cumplan las medidas implementadas y que las jurisdicciones las fiscalicen”. “No buscamos que desaparezcan los casos, en este contexto con una circulación de personas tan importante, el objetivo es que se disminuya la velocidad de los contagios”, planteó cómo hoja de ruta para esta próxima semana.

La funcionaria del Gabinete de Alberto Fernández explicó que “aumentaron muy rápido las internaciones en terapia intensiva en un contexto en el que el sistema de salud estaba dando respuesta a la demanda de otras patologías”. Al respecto del porcentaje de ocupación de camas, manifestó que “el 40% de los internados no son COVID positivo”, por lo que advirtió que si se desborda el sistema de salud “no se podrá dar respuesta” no solo a pacientes con coronavirus, sino que “tampoco se podrá atender otras patologías”. “Si se desborda el sistema de salud va a llevar mucho tiempo salir de eso”, agregó.

Con respecto a la disputa judicializada entre Nación y Ciudad en torno a la presencialidad en las escuelas, señaló que “lamentablemente no está primando la salud” en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “Desde el Estado y cada Ministerio estamos tratando de no focalizar ni en la política, ni en la justicia, sino focalizar en la salud de la población, la mayoría de la sociedad ha entendido la gravedad de la situación”, planteó.

Si bien sostuvo que “el riesgo individual de asistir a un colegio es bajo”, explicó que “la escuela presencial moviliza un número muy importante de personas”, en un contexto donde “en el AMBA hay un riesgo colectivo alto” de contagiarse.

“La movilización de personas por las escuelas es un factor de aumento de la transmisión, no por estar en la escuela, sino por la circulación de personas. Estamos apuntando a que las medidas sean lo más transitoria posibles pero no podemos desconocer el contexto en el que estamos en el AMBA. Argentina es mucho más que el AMBA, en gran parte del país las escuelas están abiertas”, enfatizó. “No estamos hablando de educación si o educación no, estamos hablando de una pandemia y de una medida extraordinaria para minimizar un impacto muchísimo mayor”, continuó y ratificó que pese a la decisión que tomó el Gobierno “nadie quería suspender las clases”.

Sobre el pedido del Gobierno porteño a Nación de 50 respiradores para reponer los que se les entregó al sector privado, Vizzotti dijo que están “analizando” la situación no solo de CABA, sino también otras provincias que también han solicitado asistencia.

Por último, la ministra de Salud se refirió a la producción local de la vacuna Sputnik V. Declaró que en Rusia están realizando el control de calidad de las mismas, cuyo resultado positivo permitirá que la Argentina pueda “importar el antígeno y empezar a producir”. ¿Cuándo comenzará? Vizzotti dijo que no quieren “generar expectativas”, pero “por lo menos falta un mes para empezar a producirla”. “Esperamos durante junio tener una novedad más precisa”, adelantó.