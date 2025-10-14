El parte oficial señala que, en la mañana de este martes, ”efectivos de la Policía del Chaco fueron agredidos y lesionados por un grupo de militantes kirchneristas, durante un intento de corte de ruta” en esa localidad. Aunque los videos subidos a las redes muestran a personas de las comunidades originarias que se movilizaban en protesta por la quita de pensiones por parte de la Nación.

En el informe se señala que, ”a pesar de que el intendente local dialogó con los manifestantes, un grupo minoritario reaccionó con violencia, golpeó a efectivos que cumplían con su deber de resguardar la seguridad y la libre circulación y puso en riesgo el orden público. Desde el Ejecutivo se hace el llamado permanente al orden y a la paz social, porque no es el camino cortar las rutas y decimos “No a la violencia”.

El Gobierno del Chaco expresó ”su solidaridad y reconocimiento a los policías agredidos, destacando su profesionalismo, templanza y compromiso para controlar la situación”. Asimismo, el Ejecutivo reafirmó que ”la provincia no permitirá el regreso de los cortes ni los hechos violentos que afecten la convivencia democrática”.

“Los chaqueños queremos vivir en paz, con respeto a la ley y a las instituciones. Nuestra Policía actúa con firmeza, pero también con prudencia, defendiendo a todos los ciudadanos”, se subrayó.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía remarcaron que se aplicó de manera inmediata el protocolo antipiquetes, garantizando el tránsito y evitando que el hecho escale. “Hace casi dos años que el Chaco no sufre cortes de rutas ni calles; este orden logrado es resultado del trabajo constante de nuestros efectivos, que hoy lamentablemente fueron agredidos cumpliendo su deber”, concluyeron.