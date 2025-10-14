LOS 11 DE LIONEL SCALONI CON SORPRESAS Y DEBUTANTES PARA LA «PRUEBA» CON PUERTO RICO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Albiceleste se medirá con los boricuas en Miami por un amistoso, y el entrenador tiene en mente una rotación que les permita sumar minutos a todos los citados.
Después del triunfo 1-0 ante Venezuela con gol de Giovani Lo Celso, la Selección Argentina cierra este martes su gira de octubre frente a Puerto Rico, un rival inédito para el combinado nacional. El encuentro servirá como nueva prueba de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026, a disputarse dentro de diez meses.
El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni busca que todos los citados tengan minutos, incluidos varios futbolistas que no participaron del primer partido. Además, se dará la vuelta de Lionel Messi, quien no jugó ante la Vinotinto, pero sí brilló con el Inter Miami el último fin de semana, marcando dos goles frente al Atlanta United.
Entre las variantes más destacadas, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister vuelven al once titular. En tanto, los jóvenes José López y Lautaro Rivero podrían sumar sus primeros minutos con la camiseta de la Selección Mayor.
La idea del entrenador es mantener la estructura táctica habitual, pero otorgar oportunidades a los jugadores que buscan un lugar en la nómina final rumbo al Mundial que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá y dónde la Albiceleste tendrá la dificil misión de defender el título conseguido en Qatar.
La formación de Argentina vs. Puerto Rico
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; José López, Lionel Messi. Director técnico: Lionel Scaloni.
El duelo ante Puerto Rico será una nueva oportunidad para seguir afinando detalles y observar variantes en todas las líneas, con el foco puesto en llegar al Mundial 2026 con un plantel competitivo y en plena evolución.