DONALD TRUMP CONFIRMÓ UN NUEVO ATAQUE DE EE.UU. CONTRA OTRA PRESUNTA NARCOLANCHA: SEIS MUERTOS

El gobierno estadounidense aseguró que la embarcación estaba vinculada a una organización dedicada al narcotráfico y confirmó que transportaba drogas al momento de la intercepción.

La operación refuerza la línea dura de Washington, donde Trump acusa públicamente al líder venezolano Nicolás Maduro de dirigir un cartel de narcotráfico, motivo por el cual la justicia estadounidense formuló cargos formales por narcoterrorismo en su contra.

En una reacción inmediata, el gobierno venezolano, con Maduro y el ministro Diosdado Cabello a la cabeza, condenó los operativos estadounidenses como una «agresión armada» orientada a un cambio de régimen. Caracas respondió anunciando la movilización de tropas y la activación del plan de defensa «Independencia 200» en regiones costeras y fronterizas, incluyendo la convocatoria de milicias.

Funcionarios venezolanos, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y aliados regionales como la Alianza Bolivariana (ALBA) condenaron en bloque las operaciones, calificándolas de «incursión ilegal» e intento de desestabilización regional. Rodríguez describió específicamente los ataques a las embarcaciones como «ejecuciones extrajudiciales y sumarias».