CHARATA INTENTÓ INGRESAR COCAÍNA ESCONDIDA EN LA COMIDA Y PANES A UNA COMISARÍA

En la prueba de campo se constató que tenía un pesaje total de 2,4 gramos.

Este martes, una mujer de 27 años fue aprehendida en Charata luego de intentar ingresar cocaína oculta en comida y panes destinada a un detenido alojado en la Comisaría Primera. El hecho ocurrió alrededor de las 14, cuando la ciudadana se presentó junto a dos menores de edad en la unidad para llevar alimentos a un demorado.

Durante la inspección, el personal de guardia detectó un envoltorio con cinta de papel dentro de un guiso y otros tres envoltorios escondidos entre los panes. Tras dar intervención a la División Drogas Charata, confirmaron que se trataba de cocaína con un peso total de 2,4 gramos.

Asimismo, se dio aviso a la Unidad de Protección Integral para la asistencia de los menores y por disposición de la fiscalía, la mujer fue notificada de su aprehensión por “Supuesta Infracción a la Ley 23.737”.

