RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE POR AGRESIONES A SU PAREJA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano se presentó en el Ministerio Público Fiscal al tener conocimiento de su denuncia.

Este martes, un hombre de 39 años fue detenido en la ciudad de Resistencia, por ser el presunto autor de agresiones a su pareja. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Quinta, tras una denuncia por “Supuestas Lesiones Leves Doblemente Calificadas por el Vínculo y en Contexto de Violencia de Género”.

Según lo informado, el ciudadano se presentó de manera voluntaria en el Ministerio Público Fiscal al tener conocimiento de la denuncia y la Fiscalía de Género ordenó que sea notificado de su aprehensión. Durante su identificación, constataron que además registraba un pedido de comparendo desde el 26 de julio de este año por una causa anterior.

Relacionado