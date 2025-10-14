JAVIER MILEI AUTORIZÓ LA EXTRADICIÓN DE FRED MACHADO A ESTADOS UNIDOS POR LAVADO Y NARCOTRÁFICO

Los cinco delitos que enfrenta el empresario están relacionados con tráfico y fabricación de cocaína, lavado de activos y fraude financiero, acusaciones que podrían derivar en una condena de décadas de prisión. Desde el entorno presidencial remarcan que la decisión de Milei “ratifica el compromiso del Gobierno con la cooperación internacional en materia de crimen organizado”.

De esta manera, el caso de Federico Machado marca un nuevo capítulo en la relación judicial entre Argentina y Estados Unidos, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico vuelve a ocupar un lugar central en la agenda bilateral.