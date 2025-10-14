JAVIER MILEI AUTORIZÓ LA EXTRADICIÓN DE FRED MACHADO A ESTADOS UNIDOS POR LAVADO Y NARCOTRÁFICO
El empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero será trasladado a Texas para enfrentar cinco cargos federales. Su vínculo con José Luis Espert había provocado un escándalo político.
Javier Milei firmó el decreto que autoriza la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, dando así el paso final en un proceso judicial que llevaba más de cuatro años en trámite. El empresario, detenido actualmente en Viedma, es requerido por la Justicia federal de Texas en el marco de una causa que lo vincula con una red criminal dedicada al lavado de dinero y contrabando de cocaína en distintos países del continente.
Machado fue arrestado la semana pasada en una chacra ubicada en las afueras de la capital rionegrina, donde cumplía prisión domiciliaria. La Policía Federal desplegó un importante operativo para trasladarlo a dependencias de seguridad, desde donde será llevado en los próximos días a Buenos Aires antes de abordar un vuelo comercial con destino a Estados Unidos. Allí enfrentará cinco cargos graves, entre ellos asociación para distribuir cocaína y conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico.
La historia judicial de Machado viene acompañada por un capítulo político de alto voltaje. Sus vínculos con José Luis Espert generaron uno de los mayores escándalos de la campaña legislativa pasada. Se comprobó que el empresario había aportado dinero y mantenido un contrato por una supuesta consultoría de un millón de dólares, de la que se verificó una transferencia de 200.000. La polémica derivó en la renuncia de Espert a su candidatura, tras la presión interna dentro de La Libertad Avanza.
Según fuentes judiciales, el Tribunal de Distrito Este de Texas sostiene que Machado integraba una organización transnacional que canalizaba ganancias del narcotráfico mediante una red de empresas pantalla y transferencias internacionales. La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires había solicitado su extradición en 2021, pedido que permanecía pendiente hasta ahora.
Los cinco delitos que enfrenta el empresario están relacionados con tráfico y fabricación de cocaína, lavado de activos y fraude financiero, acusaciones que podrían derivar en una condena de décadas de prisión. Desde el entorno presidencial remarcan que la decisión de Milei “ratifica el compromiso del Gobierno con la cooperación internacional en materia de crimen organizado”.
De esta manera, el caso de Federico Machado marca un nuevo capítulo en la relación judicial entre Argentina y Estados Unidos, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico vuelve a ocupar un lugar central en la agenda bilateral.