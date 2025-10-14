El sorpresivo regalo de Javier Milei a Donald Trump en su visita a la Casa Blanca

El texto continúa con un tono abiertamente laudatorio: “Su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras. Usted nos recordó que la humanidad y el coraje no conocen distancias. Lo que ha hecho nunca será olvidado. Supo actuar con fortaleza, fe y amor cuando el mundo casi había perdido la esperanza”. Las familias también afirmaron que el mandatario “se puso del lado de la vida y de la verdad”, y que mostró “cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión”.

Más adelante, el documento sostiene que Trump “hizo historia de una forma que será recordada por generaciones” y que su actuación “es digna del Premio Nobel de la Paz”. Incluso, en un tono casi reverencial, los firmantes aseguran que “gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad” y que “usted nos devolvió la fe en la vida”.

Sin embargo, la carta también menciona a los rehenes que aún no fueron devueltos por Hamas y reclama que el líder norteamericano “continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares”.

El gesto de Milei generó críticas incluso dentro de su entorno, donde algunos lo interpretaron como un movimiento más de su alineamiento político y discursivo con la extrema derecha global, representada por Trump. Mientras el libertario buscaba mostrarse como socio ideológico del magnate, el encuentro dejó una imagen llamativa: un presidente argentino regalando a un mandatario extranjero una carta ajena, cargada de elogios y frases que rozan la devoción.

En definitiva, el episodio refuerza la sintonía entre ambos dirigentes, marcada por gestos grandilocuentes, un discurso mesiánico y escasa autocrítica. Milei volvió a apostar por su estrategia de gestos hacia las potencias del norte, aun a costa de exhibir una dependencia simbólica que lo distancia cada vez más de los problemas urgentes de la Argentina.