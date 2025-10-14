LA INFLACIÓN TUVO UNA LEVE SUBA EN SEPTIEMBRE: EL AUMENTO FUE DE 2,1%

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 En los primeros nueve meses del año la inflación acumulada fue de 22% mientras que la interanual trepó a 31,8%.

Estiman que la inflación de septiembre estará por encima del 2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de septiembre fue del 2,1%, mostrando un incremento de 0.2 en comparación al mes de agosto. El acumulado en los primeros 9 meses del año llegó al 22,0%. En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento del 31,8%, consolidando una tendencia de desaceleración frente a los picos registrados en 2024.

Según el organismo, la división que registró el mayor aumento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una variación del 3,1%, impulsada principalmente por los ajustes en los alquileres. En el mismo nivel se ubicó Educación, también con un alza del 3,1%, debido a incrementos en cuotas y servicios educativos privados.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser la división de mayor incidencia en la variación mensual a nivel nacional —excepto en la región Patagonia, donde el mayor peso correspondió al rubro Transporte—, reflejando su impacto en el consumo cotidiano de los hogares.

Las menores subas del mes se observaron en Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%), que mostraron cierta estabilidad tras varios meses de ajustes consecutivos.

A nivel de categorías, los precios Regulados lideraron el incremento con un 2,6%, seguidos por los Estacionales (2,2%) y el IPC Núcleo (1,9%), indicador que excluye los precios más volátiles y permite observar la tendencia de fondo del proceso inflacionario.

