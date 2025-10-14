LA PERIODISTA QUE CONSULTÓ A DONALD TRUMP SOBRE LAS ELECCIONES DESMIENTE LA VERSIÓN LIBERTARIA: «CLARÍSIMO»
La cronista que le hizo la pregunta al republicano sobre la ayuda a la Argentina aclaró que «específicamente» le preguntó por las elecciones legislativas.
«Mi pregunta fue específicamente si la ayuda a la Argentina por parte de Estados Unidos depende de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Fue clarísima la respuesta del presidente Trump. Dijo clarísimo que la ayuda depende del triunfo de Javier Milei en las elecciones», sostuvo la periodista.