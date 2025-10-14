MÁS SEGURIDAD: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ NUEVOS VEHÍCULOS PARA LAS COMISARÍAS DE LAS BREÑAS Y CHARATA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero y el ministro de Seguridad Hugo Matkovich entregaron, este martes, vehículos para la comisaría de Las Breñas y uno para Charata. “Es una forma de ratificar el rumbo del Plan Estratégico de Seguridad Pública, nos enfocamos en cuidar y proteger a los ciudadanos, acá tienen un gobierno que seguirá trabajando para el progreso de cada localidad porque es lo que nos merecemos”, aseguró el gobernador.

A través del Plan Estratégico se adquirió equipamiento, armas y vehículos para las comisarías de todas las localidades provinciales. En la jornada de hoy se entregó un Renault Logan y una moto SMX 250 -ambos 0 kilómetro- para la comisaría de Las Breñas; además de un automóvil 0Km para el departamento de Violencia Familiar y Género de Charata, y chalecos balísticos anatómicos especiales para oficiales femeninas.

El gobernador recordó que desde diciembre de 2023, junto con la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad se propuso una hoja de ruta precisa: hacer una alianza entre la gente y las fuerzas para recuperar la confianza. “Hoy el camino es el correcto”, aseguró y agradeció a la fuerza pública por ponerse al lado de los chaqueños.

“Tenemos que hacer funcionar el plan para que delincuentes estén tras las rejas y la gente pueda vivir en paz; sabemos que falta pero tenemos la convicción de hacer lo que tenemos que hacer: no les vamos a dar un segundo de ventaja a los que quieren molestar la vida a los chaqueños”, expresó.

Para ello detalló que una de las primeras acciones del plan fue abrir la Escuela de Policía para formar más agentes y volver a trabajar con las fuerzas federales. Además se instalaron GPS en cada patrullero de la provincia para que los recorridos y las tareas estén controladas. “Con decisión y determinación de enfrentar a los delincuentes, a los que nos cortaban las rutas, para combatir el delito y el narcotráfico”, sostuvo.

Estuvieron presentes además el intendente de Las Breñas Omar Machuca, el subjefe de la Polícia Manuel Victoriano Silva, el director Zona Interior de Charata Comisario Mayor Mariano Rudas, el supervisor de zona Gustavo Romero y la jefa del departamento de Violencia Familiar y de Género Olga Toledo.

Cuidado y seguridad para toda la provincia

Matkovich resaltó que esta gestión de gobierno trabaja permanentemente para solucionar los problemas estructurales de la provincia. “Por eso implementamos el plan estratégico, que tiene una planificación permanente y nos permite ir cumpliendo los compromisos”, indicó.

En esa línea recordó que a principio de año se realizó una compra muy millonaria de camionetas, autos, camionetas 4×4 para las divisiones rurales y motos, además de elementos como los chalecos plásticos especiales para las oficiales femeninas, después de más de 50 años. “Son acciones concretas, tendientes a mejorar la calidad de vida y la seguridad a la gente; el objetivo es que todos juntos podamos llevar adelante una mejor prevención y evitar la actividad delictiva en toda la provincia porque las víctimas no tienen color político”, expresó.

“Hoy se materializa el trabajo conjunto que llevamos adelante con el gobierno provincial, nuestra policía debe garantizar y cuidar la seguridad de los ciudadanos por eso le pedí al ministro un nuevo patrullero y aquí está”, destacó el intendente de Las Breñas y agradeció la entrega a pesar de la situación de haber recibido una provincia con deuda.

