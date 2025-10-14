Hamas le devolvió a Israel los cuerpos de cuatro rehenes: aún resta que entregue a 20 víctimas

La Cruz Roja le entregó este martes a las Fuerzas de Defensa de Israel cuatro ataúdes que contendrían los restos de personas que fueron tomadas de rehenes el 7 de octubre de 2023, durante la incursión de militantes de Hamas en el sur de Israel. La organización terrorista no identificó a las víctimas, por lo que las autoridades en Tel Aviv tendrán que cumplir esa tarea.

Después de dos años de ataques aéreos y terrestres por parte del gobierno de Israel -comandado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu- en el que murieron más de 60.000 habitantes en tierra palestina, Hamas aceptó los términos del plan de paz presentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Como parte de ese plan, la organización terrorista acordó la entrega de la veintena de rehenes que seguían en su poder en la Franja de Gaza -entre quienes había tres personas de nacionalidad argentina- y de los restos de quienes murieron en este período.

Las Fuerzas de Defensa de Israel habían confirmado ya la muerte de alrededor de la mitad de las 48 personas que Hamas aún tenía cautivas en la Franja de Gaza, y en las últimas horas los medios locales dieron cuenta de la «entrega de cuatro ataudes con los cuerpos que podrían ser rehenes muertos».