HAMAS LE DEVOLVIÓ A ISRAEL LOS CUERPOS DE CUATRO REHENES: AÚN RESTA QUE ENTREGUE A 20 VÍCTIMAS
Todavía falta que la organización terrorista entregue los restos de otras 20 víctimas que fueron secuestradas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.
Una vez recibidas las víctimas se envolvió sus ataúdes «en la bandera de Israel para realizar una breve ceremonia conducida por un rabino castrense», agregaron desde el medio antes de que se pronunciaran desde las FDI.
«Cuatro ataúdes de rehenes fallecidos, escoltados por fuerzas de las FDI y del Shabak, cruzaron la frontera hacia el Estado de Israel hace poco y se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación«, informaron las autoridades militares en X.
«Representantes de las FDI están acompañando a las familias. Las FDI instan al público a actuar con sensibilidad y a esperar la identificación oficial, que será comunicada primero a las familias de los rehenes fallecidos», agregaron.