JAIR BOLSONARO SEGUIRÁ CON PRISIÓN DOMICILIARIA POR «RIESGO DE FUGA»

El arresto domiciliario se le impuso en los primeros días de agosto en respuesta a los supuestos intentos de interferir en ese proceso judicial. Un mes antes se le obligó a portar una tobillera electrónica, permanecer en su domicilio noches y fines de semana, y no utilizar redes sociales ni ponerse en contacto con otros investigados.

De Moraes decidió luego endurecer las medidas cautelares después de que el ex presidente Bolsonaro se saltara algunas de las que ya le había impuesto en el mes de julio, participando a través de redes sociales en una manifestación en su apoyo y en un mitin de un político aliado.