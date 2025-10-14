JAIR BOLSONARO SEGUIRÁ CON PRISIÓN DOMICILIARIA POR «RIESGO DE FUGA»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había solicitado que se le revocara la prisión domiciliaria. El máximo tribunal de ese país entendió que existe peligro de fuga y le denegó la excarcelación.
«La condena del reo Jair Messias Bolsonaro a pena de privación de libertad de 27 años y 3 meses en régimen inicial» de prisión domiciliaria, se mantiene por el «temor fundado de fuga del reo».
La solicitud presentada por la defensa del líder de ultraderecha y aliado de Donald Trump y Javier Milei pedía reconsiderar la prisión domiciliaria de Bolsonaro y la prohibición de utilizar redes sociales. El abogado Paulo Cunha Bueno explicó al máximo tribunal que la petición se basa en que la denuncia de la Fiscalía no incluye al expresidente entre los acusados de coacción contra el Supremo.
Bolsonaro fue condenado a principios de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por su responsabilidad al frente de una trama golpista para mantenerlo en el poder después de las elecciones de octubre de 2022. La pena solo empezará a ejecutarse una vez la defensa agote todos los recursos de apelación.
El arresto domiciliario se le impuso en los primeros días de agosto en respuesta a los supuestos intentos de interferir en ese proceso judicial. Un mes antes se le obligó a portar una tobillera electrónica, permanecer en su domicilio noches y fines de semana, y no utilizar redes sociales ni ponerse en contacto con otros investigados.
De Moraes decidió luego endurecer las medidas cautelares después de que el ex presidente Bolsonaro se saltara algunas de las que ya le había impuesto en el mes de julio, participando a través de redes sociales en una manifestación en su apoyo y en un mitin de un político aliado.