MILEI AGRADECIÓ A TRUMP Y REMARCÓ QUE EEUU «CONTINUARÁ APOYÁNDONOS SALVO QUE VOLVAMOS A ABRAZAR AL POPULISMO»

Tras una tensa reunión en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei agradeció a Donald Trump por recibirlo y lanzó un mensaje en redes sociales, donde expresó lo que para él son las consecuencias directas de no votar a La Libertad Avanza en las elecciones del próximo 26 de octubre: «Si el país se aleja de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país», escribió en la red social X.

Su polémico mensaje comenzó de la siguiente manera: «Desde antes de ser presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: hacer a Argentina Grande Otra Vez (MAGA)«.

Seguidamente, escribió en dirección a su par estadounidense: «El apoyo que usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo».

Y añadió: «La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto nos van a seguir acompañando».