CONFIRMAN QUE EL CUERPO HALLADO EN ENTRE RÍOS ES DEL REMISERO QUE TRASLADÓ AL FEMICIDA PABLO LAURTA
La justicia confirmó que los restos pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el chofer que contrató Pablo Laurta para que lo traslade a Córdoba.
La Justicia confirmó que el cuerpo encontrado en Entre Ríos corresponde a Martín Sebastián Palacio, el remisero que había trasladado a Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardino y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba.
El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, había adelantado más temprano que «en un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacio». En este contexto, la Policía Científica logró identificarlo mediante el cotejo de los tatuajes del torso, ya que el cuerpo fue hallado sin cabeza y sin brazos en una zona rural de Puerto Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia, lo que retrasó su identificación.