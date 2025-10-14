Confirman que el cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que trasladó al femicida Pablo Laurta

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, había adelantado más temprano que «en un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacio». En este contexto, la Policía Científica logró identificarlo mediante el cotejo de los tatuajes del torso, ya que el cuerpo fue hallado sin cabeza y sin brazos en una zona rural de Puerto Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia, lo que retrasó su identificación.