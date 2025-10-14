TRASLADARON A DOS CONDENADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO N° 2

Este martes por la mañana, dos hombres fueron trasladados desde la Comisaría Primera de Charata al Complejo Penitenciario N° 2 de Sáenz Peña.

A raíz de las políticas establecidas por el Gobierno de la provincia y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Hugo Matkovich, en la que se dispuso liberar las comisarías de presos con condenas impuestas, esta mañana se concretó otro traspaso al Complejo Penitenciario de Sáenz Peña.

Traslado de condenados.

Dos internos con causas por «Abuso sexual con acceso carnal» y otro por «Robo», que estaban alojados en la Comisaría Primera de Charata, fueron trasladados por personal policial y alojados en la dependencia penitenciaria.