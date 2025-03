VIOLENCIA URBANA. DENUNCIAN OTRO BRUTAL ATAQUE A UN JOVEN EN CÓRDOBA EN UN BOLICHE: ME AHOGABA EN MI PROPIA SANGRE

“Me ahogaba en mi propia sangre”. Así, con esa crudeza explicó Tomás Bravo, un joven de 22 años, cómo recibió una brutal golpiza a la salida de un boliche en la ciudad de Villa Allende, en el departamento Colón y a pocos kilómetros de la Capital.

El joven denunció que fue atacado por unas 5 personas en un confuso episodio en el cual se encontraba con su novia y ella había ido al baño. “Fue ahi donde un grupo empezó a pecharme y empujarme, intenté separar y me atacaron entre todos. Me pegaron una patada y quedé inconsciente. Me ahogaba con mi propia sangre”, dijo el joven el programa El Show del Lagarto, por El Doce.

Todo ocurrió en el negocio Sentilo Pool Bar, ubicado en esa ciudad del Gran Córdoba, lugar donde Tomás fue agredido.

Tomás Bravo, de 22 años, fue gravemente atacado por una patota cuando salió a bailar con su novia. (Gentileza: Cadena 3).

Según precisó, tras la primera patada quedó inconsciente y despertó ensangrentado, con su familia desesperada a su alrededor. “Una chica me reanimó porque me estaba ahogando con mi propia sangre, ella es enfermera. Tengo la nariz fracturada, un ojo casi cerrado, cortes y hematomas por toda la cara”, agregó.

El joven criticó, asimismo, la indiferencia del personal de seguridad y la falta de respuesta del establecimiento, y aseveró que irá a la Justicia para evitar que el caso quede impune.

Nicolás Crucella, abogado del joven, confirmó que este lunes ampliarán la denuncia en contra de los agresores. “Esta gente no lo conocía, no se conocían de antes, el menciona empujones pero los agresores son 5, lo golpean, lo tiran al piso, lo patean”, dijo.

El hecho ocurrió hace dos fines de semana, pero este lunes se tomó la decisión de llevar a cabo esta presentación en Tribunales.

“Vamos a denunciar también a los dueños del comercio por la falta de atención y cómo se desentendieron de lo que estaba pasando”, dijo el letrado.