VIOLENCIA POLÍTICA: EL HIJO DE UN CONCEJAL DE FUERZA PATRIA LE FRACTURÓ LA MANDÍBULA A UN VECINO PORQUE CREYÓ QUE ERA UN MILITANTE LIBERTARIO

En medio de la campaña electoral que llevan adelante los distintos espacios que competirán en las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo, el pasado jueves la ciudad de Baradero fue escenario de un nuevo y lamentable hecho de violencia política , una problemática que registra un preocupante incremento en plena contienda electoral.

Thomas Hidalgo, un hombre que ese mismo día se había quedado sin trabajo, se encontraba en el cruce de la ruta provincial 41 y Lugones con la intención de colgar un letrero en la vía pública para promocionar el nuevo emprendimiento de herrería que había iniciado junto a un amigo. En ese contexto, Thomas se vio sorprendido por la repentina aparición de Leonardo Bagalá, concejal de Baradero por Fuerza Patria que en los próximos comicios buscará su segunda reelección.

Según el testimonio que la víctima brindó esta mañana en diálogo con radio Mitre, Bagalá descendió de su auto y lo increpó con violencia, al creer que se trataba de un militante de La Libertad Avanza. “Hubo un intercambio de palabras, pero terminamos de poner el cartel con mi amigo y nos fuimos para casa”, relató.

Unos 10 minutos después, cuando ya se encontraba en su domicilio y creía que la discusión con Bagalá quedaría en una simple anécdota, Thomas recibió otra inesperada visita en su casa: se trataba Lucio Bagalá, el hijo del concejal. “‘Tomá –me dice mi amigo–, te buscan’. Este concejal vive a cinco cuadras de mi casa. Salgo y yo lo reconozco como el hijo. Salgo a hablar y le digo: ‘Mirá…’, le digo. Y me dice: ‘¿Qué problema tenés con mi papá?’ A lo que yo le digo: ‘Yo con tu papá no tengo ningún problema. Recién frenó con el auto… ‘. Bueno, no me dejó explicarle que me metió una trompada y me quebró la mandíbula“, contó la víctima durante la entrevista radial.

Thomas cayó desplomado y quedó inconsciente. Thomas cayó desplomado y quedó inconsciente.

Las imágenes que encabezan esta nota, extraídas de la cámara de seguridad que Thomas instaló en el frente de su casa, dan cuenta de la brutalidad del ataque que sufrió Thomas. Casi sin mediar palabras, el hijo del dirigente de Fuerza Patria, quien en ese momento vestía una gorra azul y blanca, una remera celeste y un pantalón jean, le asestó dos golpes de puño en el rostro al vecino, quien cayó desplomado sobre el camino de ingreso a su finca.

No conforme con ello, el agresor se colocó cara a cara con Thomas, a pesar de que se encontraba indefenso y tirado en el piso, y lo volvió a amenazar por algo que, en definitiva, no había hecho.

A raíz de la violenta agresión, el herrero quedó inconsciente, mientras que el atacante se dio a la fuga sin asistirlo. El hombre sufrió una fractura de mandíbula, tiene comprometidos otros huesos de su cara y este lunes continuaba internado en el hospital de Vicente López, a la espera de ser operado de su rostro.

Thomas sufrió una fractura de mandíbula y tiene comprometidos otros huesos de la cara. Thomas sufrió una fractura de mandíbula y tiene comprometidos otros huesos de la cara.

Papá de tres hijos, dos mellizos de 4 años y un niño de 7, Thomas filmó un video desde la sala donde realiza su rehabilitación y contó detalles de lo ocurrido. “Todo esto me pasó por intentar trabajar, por intentar ganarme la vida de manera honesta. Esto no es solo violencia contra mí, es violencia contra el derecho de cualquier persona a vivir en paz, a expresarse y salir adelante con su propio esfuerzo”, advirtió.

Y en esa línea concluyó: “Yo pido justicia. No solo por mí, sino para que nunca más a alguien en Baradero ni en ninguna parte del país termine en un hospital por una confusión y la violencia de otros”.

El antecedente en la Facultad de Derecho

Enfrentamientos en la Facultad de Derecho entre agrupaciones libertarias y peronistas

El jueves pasado, el mismo día que Thomas Hidalgo fue atacado por el hijo del concejal Bagalá, se vivió una mañana de tensión en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), después de una serie de enfrentamientos entre agrupaciones estudiantiles vinculadas con el peronismo y los libertarios. El hecho escaló y hasta el presidente Javier Milei se expresó al respecto.

Según pudo saber este medio, las agrupaciones involucradas en los enfrentamientos fueron la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres. De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observaron agresiones a golpes de puño en uno de los pasillos del edificio.

En ese marco, los cruces entre ambas organizaciones vienen escalando desde hace varias semanas. Desde el lado libertario denunciaron que les rompieron logos, agredieron a integrantes de la agrupación y sostuvieron que durante el miércoles dejaron pintadas obscenas en su mesa.

En las imágenes que rápidamente escalaron en redes sociales se puede ver un grupo de estudiantes vinculados con la JUP que colocaron banderas sobre el sector donde estaba la mesa de los libertarios. A continuación, otros videos ya muestran los primeros enfrentamientos con agresiones verbales.

Posteriormente, según la reconstrucción que hicieron los protagonistas, todo escaló en peleas a golpes de puño entre referentes de ambas agrupaciones.