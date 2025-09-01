EL TACURUZAL  HALLARON SANO Y SALVO A UN JOVEN DE 26 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Gracias a la rápida intervención los efectivos de la comisaría local contado con la colaboración de distintas unidades especiales lograron dar con el paradero del joven.

Este lunes, hallaron a un ciudadano de 26 años que era intensamente buscado por los policías, quien había desaparecido el pasado sábado 30 de agosto de este año.

Los agentes contando con equipo canes de Trabajo Especialidad de levantamiento de Rastros Específicos y Búsqueda de Personas con respectivos Operadores de Caninos y Dispositivo Volador no Tripulado (DRON), se realizó rastrillaje por Colonia El Tacuruzal Lote 09, logrando dar con ANGEL MAXIMILIANO GOMEZ (26), el cual se encontraba desorientado.

Conforme con lo ordenado por el fiscal de turno se desactivó el protocolo de búsqueda.

