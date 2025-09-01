EN CONTROL VIAL, INCAUTAN AUTO CON PEDIDO Y MOTO CON ANOMALIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además, lograron dar con una persona que fue denunciada como desaparecida hace dos días.

Sáenz Peña

Hoy, efectivos de la termal, secuestraron un automóvil que presentaba pedido de secuestro en el sistema Mimiseg-Sifcop desde fecha 31.10.2024.

Se trato de un rodado marca Toyota Etios, conducido por un hombre de 41 año oriundo de la provincia de Corrientes.

Al verificar sobre el estado de su vehículo, constataron que en el mismo persistía un pedido activo a solicitud del Juzgado comercial N° 7.

Finalmente, procedieron al secuestro y traslado del vehículo junto a su conductor hacia la dependencia policial jurisdiccional para fines legales.

Mas tarde, lograron dar con el paradero de un hombre quien habrían denunciado como desaparecido hace dos días, hallándolo en buen estado de salud.

Finalmente, lo trasladaron hacia la comisaria jurisdiccional para seguir con las actuaciones pertinentes.

Resistencia

Sus pares de la ciudad de resistencia, incautaron una motocicleta marca Motomel modelo Cargo de 150 cilindradas por presentar anomalías en el motor.

Perito verificador, constato que la misma tenia un motor de otra motocicleta (ensamble).

Por esto, procedieron al secuestro y traslado del motovehiculo junto a su conductor hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales que estimen corresponder.

