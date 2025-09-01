ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS – FECHA 17
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se viene una jornada llena de emociones en el camino hacia el Mundial 2026.
4 de septiembre
Uruguay vs Perú – 20:30h UY / 18:30h PE (Montevideo)
Colombia vs Bolivia – 18:30h CO / 19:30h BO (Barranquilla)
Paraguay vs Ecuador – 20:30h PY / 18:30h EC (Asunción)
Argentina vs Venezuela – 20:30h AR / 19:30h VE (Buenos Aires)
Brasil vs Chile – 21:30h BR / 20:30h CH (Río de Janeiro)
Partidos que pueden cambiar la tabla, definir clasificaciones y dejarnos al borde del corazón.
¿Qué selección crees que dará la sorpresa en esta fecha?