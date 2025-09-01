INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLAMAN A CONCURSO PARA SECRETARÍA DEL JUZGADO DEL TRABAJO DE SÁENZ PEÑA

Hasta el 24 de septiembre tendrán tiempo de inscribirse las personas interesadas en participar en el concurso abierto de oposición y antecedentes para el cargo de secretaria o secretario del Juzgado del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Para inscribirse deberán tener título de abogacía o escribanía con un año de antigüedad, como mínimo, desde el fin de los estudios universitarios correspondientes y cumplir con los requisitos exigidos por el Reglamento Interno del Poder Judicial.

Documentación

Las inscripciones se harán en https://tinyurl.com/secretaria-trabajo-saenzpena y, desde la misma dirección de correo electrónico consignada, enviar a concursosstjchaco@gmail.com la siguiente documentación en formato PDF: nota de solicitud de inscripción y declaración jurada suscripta con firma, copias del DNI y del título universitario requerido.

Oportunamente se dará a conocer la integración de la mesa examinadora, la fecha y lugar de examen. Todas las novedades y detalles pueden consultarse en www.justiciachaco.gov.ar.