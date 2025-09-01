HASTA LUIS MAJUL RECONOCIÓ QUE AL GOBIERNO «LE ENTRÓ LA BALA» POR LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN

Paranoia en el Gobierno por los audios de Karina Milei

La situación dentro del Gobierno nacional se vuelve cada vez más complicada, desconfianzas y paranoia por las grabaciones que salieron a la luz de Karina Milei.

«La cuestión está complicada porque en el gobierno no están pudiendo lograr una discursiva común de cómo enfrentar lo que está ocurriendo y están afrontando una ‘caja de Pandora’, porque no saben para dónde van estos nuevos audios, creen que puede haber casi un año de grabaciones de Karina Milei», señaló la periodista de C5N Tatiana Corciapino.

Y agregó: «Hay dos cuestiones: por un lado, la filtración del audio que pueda problematizar la estabilidad del gobierno y, por otro, quién fue el que grabó a Karina. El gobierno está analizando todos los frentes, alguien del entorno de la secretaria general de la Presidencia que la grabó».

Al respecto, Néstor Dib señaló: «La metodología sería que todos se graban con todos porque nadie confía en nadie. Sería como una especie de modus operandi de los integrantes del gobierno».

En este contexto, Corciapino recordó antecedentes de conflictos internos previos al escándalo: «Se acuerdan que antes de Guillermo Francos, estaba Nicolás Posse como jefe de Gabinete, que salió eyectado del gobierno, envuelto en un escándalo de espionaje interno. Ahora, evidentemente, este mecanismo es como un mal que no se erradicó».

«En las reuniones de Gabinete, se les obliga a todos los asistentes a dejar los celulares en una caja que está afuera del lugar donde se reúnen», afirmó la corresponsal en Casa Rosada.