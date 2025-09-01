EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL 87º ANIVERSARIO DE CIERVO PETISO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además, durante el acto Lotería Chaqueña y el Municipio local firmaron un convenio para ejecutar la refacción integral del playón deportivo San Ramón. “Vamos a poner nuevamente a punto el complejo deportivo porque los valores que genera el deporte son fundamentales para aprender a vivir en comunidad”, remarcó el gobernador.

El gobernador Leandro Zdero encabezó, este lunes junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, y al intendente Darío Acosta, el 87º aniversario de Ciervo Petiso. En la oportunidad, firmó un convenio entre el municipio y el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin para la refacción del Playón Deportivo Municipal San Ramón. “Son 87 años de vida, de historia, de logros y de dificultades, pero fundamentalmente de esfuerzo de una comunidad que se atrevió en momentos difíciles de seguir y salir adelante”, sostuvo el primer mandatario provincial y destacó la importancia de ratificar el sentido de pertenencia de las personas en su lugar donde viven.

El proyecto de obra contempla cambios de artefactos de iluminación y nuevo tendido eléctrico en columnas, la reinstalación de columnas caídas, pintura y demarcación de área de juego del playón deportivo, el arreglo de los solados en mal estado, la reparación de juntas de dilatación, y el cambio de tableros de básquet a fin de mejorar sus condiciones contemplando las dimensiones reglamentarias.

“Vamos a poner a punto nuevamente el complejo deportivo, el deporte contiene y potencia valores como la solidaridad y el compañerismo. El compartir que genera el deporte es fundamental para potenciar esos buenos valores, esas buenas prácticas y aprender a vivir en comunidad”, reiteró.

En el marco de este nuevo aniversario, también se entregaron reconocimientos a pobladores e instituciones de Ciervo Petiso.

Por su parte, el intendente Acosta agradeció la presencia del Gobernador y rescató la historia de la comunidad “ligada al campo, al ferrocarril, al deporte, la cultura y la capacidad de superar los tiempos difíciles como inundaciones y sequías”. “Ciervo Petiso está preparado para aportar a la provincia: hoy tenemos cuatro jugadores seleccionados para representar a la provincia en los torneos nacionales y vamos a contribuir desde nuestra producción, la agroecología y la cultura”, concluyó.

Relacionado