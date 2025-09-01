EL GOBIERNO DENUNCIÓ ANTE LA JUSTICIA UNA «OPERACIÓN DE INTELIGENCIA ILEGAL»

La dura respuesta de Jorge Rial al Gobierno en C5N: «Nosotros no pedimos coimas, eso es de hijo de p…»

Luego de que la Justicia ordenara el cese de la difusión de los audios que complican a Karina Milei en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), trascendió que Patricia Bullrich realizó una denuncia donde pide allanar a Jorge Rial y Mauro Federico -entre otros periodistas-, mientras Javier Milei sigue en silencio en torno al escándalo que puede hacer estallar a su gestión.

En el arranque de la emisión de este lunes de «Argenzuela», Rial habló de «semana rara» y «de locura por lo que está sucediendo en este momento». Y agregó: «No estamos en la clandestinidad, no somos socios en la corrupción, no tenemos nada que ver con este Gobierno, no conocemos a Karina, ni a Lule Menem, no le robamos la plata a los discapacitados, no le pegamos a los jubilados, no queremos cerrar el Garrahan…».

«Parece que nuestro laburo de periodista molesta al poder», aseguró. «Miren lo que es esta denuncia que inició Patricia Bullrich, es raro y peligroso. Se están convirtiendo en un régimen totalitario», sostuvo.

Seguidamente, el conductor señaló que el Gobierno va a camino a repetir el régimen en Venezuela: «Pocos países se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas. Repito: nosotros no pedimos coimas, porque para hacer eso tenés que ser un hijo de puta, que es lo que son ustedes. Coimeros e hijos de puta».