EN EL SALÓN DE ACUERDOS REUNIÓN DEL DIRECTORIO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN

El directorio del Centro Público de Mediación Conexo al Poder Judicial realizó su habitual reunión en la que analizaron los principales temas de agenda del organismo así como lo hecho hasta el momento durante el año.

Al encuentro, que tuvo lugar en el salón de acuerdos, asistieron los integrantes del directorio: el presidente subrogante del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Enrique Varela, junto a sus pares Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río; el responsable del CPM, Gabriel Vecchietti, y la subresponsable, Andrea Rano.