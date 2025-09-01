CULMINACIÓN DE LOS FESTEJOS DEL MES DE LAS INFANCIAS EN MIRAFLORES

La Municipalidad de Miraflores culminó con gran éxito los festejos del mes de las infancias el pasado domingo 31 de agosto. Durante todo el mes, el municipio se dedicó a organizar una serie de eventos en diversos parajes de la jurisdicción, con el objetivo de celebrar y honrar a los más pequeños de la comunidad.

El evento principal tuvo lugar en el polideportivo municipal, donde se ofreció una jornada repleta de actividades y sorpresas para los niños. Los asistentes disfrutaron de chocolate caliente y una variedad de facturas, lo que añadió un toque dulce a la celebración. Además, se entregaron una gran cantidad de juguetes como obsequios para los niños presentes, haciendo que la jornada fuera aún más especial.

Uno de los momentos más emocionantes del evento fue el sorteo de bicicletas, en el cual participaron todos los niños presentes. Este sorteo generó gran expectativa y emoción entre los pequeños y sus familias, convirtiéndose en el punto culminante de la celebración.

El evento contó con un marco imponente de público, demostrando el compromiso de la comunidad y la importancia que se le da al bienestar y la alegría de los niños. La masiva asistencia reflejó el éxito de la organización y la relevancia de estas festividades en Miraflores.

Con esta celebración, la Municipalidad de Miraflores reafirma su compromiso con la infancia, promoviendo espacios de recreación y alegría para todos los niños de la comunidad.

Al fianallizar la jornada, el intendente de Miraflores, Cr: Rafael Frias agradecio infinitamente al Pueblo en general, como asi tambien a todo el equipo del municipio que trabajo arduamente para que todo salga como estaba previsto.